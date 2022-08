Tchad : "le tabac tue doucement et insidieusement en ciblant les couches vulnérables"

Le tabac tue doucement et insidieusement en ciblant les couches les plus vulnérables de la population, avant de s'étendre à toute la population. Personne n'est à l'abri de ce fléau, tel est en substance le message rappelé au cours de la rencontre. Ainsi, les interdictions légales doivent être scrupuleusement appliquées. Dans la pratique, des manquements sont constatés.



"Les industries du tabac ne cessent d'utiliser un arsenal de stratégies pour promouvoir et faire toutes sortes de publicités en faveur du tabac. Des produits du tabac aux mineurs et la vente par et pour les mineurs des produits du tabac favorisent sa consommation chez les jeunes", indique Mahamat Hamid Ahmat, secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique.



Les autorités sanitaires constatent différentes formes de publicité des produits du tabac sur les marchés tchadiens. Ces publicités se font de façon classique ou déguisée à travers les panneaux, les écritures sur les tee-shirts pour attirer les consommateurs, surtout les jeunes.



L'interdiction législative vise : la fabrication et la distribution gratuite, la vente des confiseries, des jouets ou tout autre objet ayant la forme ou qui rappelle un produit du tabac ; la fourniture d'un accessoire sur lequel figure un élément de marque d'un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie de l'achat d'un produit ou de la prestation d'un service ; la diffusion dans la presse nationale, audiovisuelle et écrite de toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou de ses ingrédients ; la vente de tabac par les mineurs.