Tchad : le taux de contamination de Covid-19 en hausse au Mayo Kebbi Ouest

Pala, chef-lieu de la province du Mayo Kebbi Ouest, est un foyer de propagation du Covid-19 depuis quelques semaines. Du 8 septembre au 13 octobre 2020, 55 personnes ont été testées positives au Covid-19. 248 tests ont été réalisés jusqu'à ce jour.



Selon le délégué de la santé de la province du Mayo Kebbi Ouest, 32 malades sont sous traitement actuellement dont 26 patients pris en charge à Pala et 6 patients à Léré .



Sur les 55 cas positifs, il y a 37 hommes et 18 femmes. Dr. Ali Bafou déplore 5 décès de Covid-19 au Mayo Kebbi Ouest, répartis en deux types : deux décès communautaires et trois décès hospitaliers.



La prise en charge des cas de Covid-19 et la surveillance de riposte sanitaire se poursuit. Cependant, les défis à relever au Mayo Kebbi Ouest sont le non respect des mesures barrières, les rassemblements dans les places mortuaires, les mariages et la fréquentation de certains lieux publics.



"Le danger est grand et le respect des décisions gouvernementales doivent s'imposer pour le bonheur de tous", conclut le délégué de la santé du Mayo Kebbi Ouest, Dr. Ali Bafou.