Tchad : le taux de redoublement au primaire a baissé en 10 ans (INSEED)

Entre 2014/2015 et 2018/2019, le taux de redoublement au primaire a connu une baisse significative au niveau national, passant de 230% à 159%. Cette diminution de 71 points indique une amélioration notable dans la progression des élèves à travers le système éducatif primaire, selon des chiffres du ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, relayés par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED).



En 2011, le taux était de 23%. Une légère augmentation a été observée en 2012 et 2013, avec des taux de 24.4% et 24.2% respectivement. Une tendance à la baisse s'amorce à partir de 2014, avec un taux de 23%, et cette tendance se poursuit régulièrement.



En 2015, une baisse notable à 16.8% est enregistrée, suivie d'une autre baisse en 2016 à 15.6%. Le taux continue de diminuer, atteignant 13.5% en 2017 et 2018. Entre 2019 et 2022, le taux de redoublement se stabilise autour de 13.5% à 16%.



La baisse continue du taux de redoublement au primaire entre 2010 et 2022 est un indicateur positif, suggérant une amélioration de la qualité de l'éducation et de la capacité des élèves à suivre le programme scolaire. Ces résultats encouragent la poursuite des efforts dans le secteur éducatif pour maintenir et améliorer ces tendances positives​​.