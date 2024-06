Tchad : le téléphone portable rapproche-t-il ou éloigne-t-il les gens ?

Les téléphones portables permettent aux gens de rester en contact et de communiquer plus facilement, même à distance. Cela peut rapprocher les gens et faciliter les relations sociales.



Auparavant, nos parents utilisaient des courriers pour transmettre les messages. De nos jours, les téléphones portables les ont remplacés et sont devenus populaires, grâce à l'avancée des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC). Le téléphone portable écourte, voire abolit les distances et facilite la communication.



Adoum Mahamat, étudiant en Master 2 en diplomatie, relève : « quand j'étais au Togo poursuivre mes études, le téléphone portable me rapprochait de mes parents comme s'ils étaient présents avec moi. Chaque matin, je recevais des nouvelles de la maison, de mes amis ainsi que de mes parents. » Par ailleurs, l'utilisation des téléphones portables peut éloigner les gens, que ce soit au travail, à la maison ou au carrefour.



Chaque personne cherche à se scotcher à son portable. Avec les nouvelles applications et la révolution des réseaux sociaux, la présence des gens manque de voix, de gestes, de regards et parfois même de langages infra-verbaux dans les lieux de rassemblement.



Au bureau, par exemple, certaines personnes s'intéressent à leurs téléphones pour chercher des informations, discuter sur WhatsApp ou regarder des vidéos. Même à la maison, l'utilisation excessive du téléphone portable est devenue très récurrente. Il éloigne les enfants de leurs parents, et les parents de leurs enfants.



L'impact global dépend donc beaucoup des usages individuels et de la capacité à trouver un équilibre sain, entre les interactions numériques et physiques. Comme tout outil, le téléphone portable a le potentiel à la fois de rapprocher et d'éloigner les gens.