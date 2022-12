Tchad : le théâtre pour encourager la scolarisation des filles à Kelo

La troupe théâtrale « Étoile junior » de Kelo a sensibilisé ce 7 décembre 2022, les élèves du lycée-collège de Pagre, sur la scolarisation et le maintien des filles à l'école.



Cette activité est appuyée par l’association Action des partenaires pour l'appui au développement (APAD), et le Comité de suivi de l'appel à la paix et à la réconciliation (CSAPR), dans le cadre de leur union pour la redynamisation des organisations des jeunes du département de la Tandjilé Ouest.



Pour mieux passer le message, la troupe théâtrale « Étoile junior » a tenu en haleine les élèves et les anciens, par un sketch théâtral qui démontre l'importance de l'école. Très enthousiasmés, les élèves, les anciens et l'équipe de l'administration dudit établissement scolaire, ont apprécié cette initiative et réclament par conséquent une deuxième rencontre.