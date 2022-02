Tchad : le tout premier centre d'employabilité francophone inauguré à Ndjamena

L’inauguration dudit centre permettra de répondre à un besoin réel et exprimé par les étudiants et les divers acteurs des universités, membres, ainsi que les plus hautes autorités universitaires et politiques lors de la consultation mondiale menée par l’AUF en 2020. I



l permettra également aux universitaires et à d’autres établissements de la ville de faire bénéficier leurs étudiants des services de haut niveau, conçu aux normes internationales en appui aux dispositions existantes au service de l’insertion professionnelle.



Inaugurant le centre, le secrétaire d’État à l’Enseignement supérieur, à la Recherche scientifique et à l’Innovation, Mamadou Gana Boukar, affirme que, partout dans le monde, l’employabilité est largement reconnue comme un outil efficace pour l’autonomisation de la jeunesse.



Car, aujourd’hui les universités font face à des nombreux défis : massification, chômage des étudiants, les attentes de la société etc. Pour lui, l’ouverture du centre d’employabilité francophone de Ndjamena vient à point nommé, car il répond à un besoin fort d’autonomisation et d’insertion professionnelle des étudiants.



De plus, Mamadou Gana Boukar estime que la création du CEF qui est une initiative mondiale de l’AUF dédiée au renforcement de l’employabilité, à l’insertion professionnelle et à l’entrepreneuriat des jeunes, s’inscrit sans nul doute dans cette démarche. Selon le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entrepreneuriat, l’ouverture du CEF est une initiative louable qui vient répondre au besoin du gouvernement en terme d’employabilité et surtout dans le milieu universitaire. Il promet que son département va collaborer avec la représentation locale de l’AUF pour amplifier les actions supplémentaires vis-à-vis de la jeunesse et des étudiants.



Quant au président de l’université de Ndjamena, le Pr Mahamat Saleh Daoussa Haggar, le CEF a pour mission essentielle de faciliter l’insertion professionnelle des étudiants tout en accompagnant leurs premiers pas sur le chemin de l’entrepreneuriat. Il relève que, ce nouvel espace dédié au renforcement de l’employabilité, à l’insertion professionnelle et à l’entrepreneuriat des étudiants et des jeunes diplômés, aura spécifiquement la noble et lourde mission d’offrir des services d’accompagnement, de formation, de certification, de mise en contact et de tutorat orientés vers le développement personnel des étudiants et des jeunes diplômés par l’acquisition des compétences transversales, la préparation à l’insertion professionnelle, la pré-incubation entrepreneuriale ainsi que la stimulation du travail collaboratif et créatif.



Pour la directrice régionale de l’AUF Afrique et des Grands lacs, le Pr Aïssatou Sy Wonyu, la mise en place dudit centre est une nouvelle approche de l’AUF dédiée à l’employabilité. C’est une approche innovante pour répondre aux défis de l’employabilité qui préoccupe tout le monde.

Elle fait savoir que, le centre repose sur quatre piliers à savoir : le conseil et tutorat emploi, la formation complémentaire en compétences transversales, les certifications professionnelles, et la pré-incubation entrepreneuriale. La cérémonie a pris fin par les remises des prix aux lauréats du concours régional « mon idée, mon entreprise » et la coupure du ruban.