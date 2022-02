Tchad : le traitement contre la lèpre est gratuit et disponible dans les formations sanitaires

Le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Ismael Barh Bachar, a fait une déclaration ce 19 février à l'occasion de la 69ème journée mondiale des lépreux.



Le but recherché à travers cette célébration est d’être solidaire avec les victimes de cette maladie par des gestes de bienfaisance, de sensibiliser le grand public sur la maladie et de faire un plaidoyer aux décideurs. La lèpre est une maladie guérissable mais non héréditaire ni une malédiction divine, indique Dr. Ismael Barh Bachar.



Le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale rassure que le traitement est gratuit et disponible dans toutes les formations sanitaires. Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale classe cette maladie parmi les priorités. Le gouvernement et ses partenaires déploient toujours des efforts pour son éradication.



Dr. Ismael Barh Bachar invite tous les acteurs engagés de ce combat au dévouement afin de d’atteindre l’objectif escompté.