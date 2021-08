Tchad : le traitement des dossiers de financement des projets CONFEJES se poursuit

Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Formation de l’entreprenariat informe les jeunes porteurs de projets d’entreprises, postulants au financement du Programme de la Promotion de l’entreprenariat des jeunes (PPEJ) de la Conférence des ministres de la Jeunesse, des Sports de la Francophonie (CONFEJES) qu’un appel à projet a été lancé le 6 mai 2021 en direction des jeunes des deux sexes, âgés de 18 à 35 ans. Ces derniers devaient déposer leurs projets d’entreprises en vue du financement de la CONFEJES au titre de l’année 2021.



Par rapport à cet appel, deux sessions de formation ont été organisées. Le premier, du 24 au 26 mai 2021, à l’intention de 151 jeunes à Ndjamena, en collaboration avec la Fondation africaine pour l’entreprenariat et le développement économique (FAFEDE). Et l’autre a été organisée en marge de la fête nationale de la jeunesse à Koumra, du 9 au 11 juin 2021, où 23 jeunes en provenance des 23 provinces du Tchad ont pris part, soit au total 231 jeunes formés. Les projets retenus par la Commission nationale de suivi et de soutien du PPEJ feront encore l’objet d’une sélection par le Comité interministériel de sélection et d’orientation du PPEJ, avant toute attribution de financement.



A la date de clôture des dossiers, 725 projets sont venus de 18 provinces du pays (502 projets des jeunes garçons et 223 projets des jeunes filles). A l’issue de l’étude des dossiers, plusieurs incohérences ont été constatées. A cet effet, le ministère en charge de la Jeunesse encourage toutes celles et tous ceux qui n’ont pas satisfait aux exigences du PPEJ et les invite à se rapprocher de ses services centraux et déconcentrés de leurs soutiens techniques, pour l’élaboration des projets en lien avec la PPJEJ.