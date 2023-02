Tchad : le transfert d'argent mobile, une solution pratique

Des milliers de jeunes s'adonnent au transfert d'argent électronique, certains en utilisant des services sur place, d'autres optant pour le service mobile. Pour les revendeurs, le service est très prisé, en particulier par les jeunes tchadiens tels que les étudiants, les chômeurs et les débrouillards.



Le Mobile Money est également considéré comme économiquement idéal pour les personnes déterminées. Le pourcentage de transfert de Mobile Money a augmenté de 6% en 2021 à 7% en 2023, fixé par les téléphonies mobiles. Les pourcentages sont fixés par la société, les revendeurs n'ayant qu'à les appliquer.



Le transfert de crédit par Mobile Money a également eu un impact positif considérable sur la vie des jeunes revendeurs, avec un bénéfice automatique de 7 000 F CFA pour un stock de 100 000 F CFA. "Avec cette somme, nous pouvons gérer nos affaires, nous prendre en charge, nous occuper de notre famille et faire face à des cas de maladies," affirme Hamouda Adam.



Les services de mobile money sont considérés comme complémentaires pour les opérations de transfert, profitant aux jeunes en leur fournissant une option de transfert lorsqu'il n'y a pas de banque dans leur région. En 2022, le service Moov Money s'est imposé au Tchad, selon le rapport de l'ARCEP.



Le transfert d'argent par téléphonie mobile est de plus en plus populaire auprès des jeunes tchadiens, offrant une solution pratique et économique pour les revendeurs déterminés.