Tchad : le transport interurbain pendant la nuit désormais interdit sur l'ensemble du territoire national

Désormais, il est interdit de transporter des personnes entre 23 heures et 5 heures du matin, sauf pour les véhicules appartenant à l'administration publique, aux particuliers et à ceux disposant d'autorisations spéciales de circuler. Pour des raisons de sécurité, les véhicules concernés sont autorisés à stationner dans la ville la plus proche avant tout arrêt à l'heure indiquée. Les contrevenants risquent la saisie et la mise en fourrière de leur véhicule ainsi que des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.



Le Ministère des Transports Terrestres et de la Sécurité Routière effectuera régulièrement des descentes dans les agences de voyages, notamment dans les lieux d'embarquement et de débarquement situés dans les arrondissements de la ville de N'Djamena ainsi que dans les provinces, pour s'assurer du respect de cette mesure. Le Ministère souhaite ainsi garantir l'intégrité physique des citoyens, suite à l'accident tragique du 27 janvier 2023, à environ 35 kilomètres de la ville d'Oum-Hadjer, ayant causé 20 morts et 7 blessés.



Le Directeur de Cabinet de la Ministre des Transports Terrestres et de la Sécurité Routière, Hassan Moussa Ali, a affirmé que le Ministère sera sans concession envers ceux qui enfreignent les règles édictées pour garantir la sécurité des citoyens.