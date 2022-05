Tchad : le vicaire général de Ndjamena proteste contre l’usage de l’image de la cathédrale

Dans un communiqué rendu public le 3 mai 2022, le vicaire général de l’archidiocèse de Ndjamena, Mgr Samuel Mbairabe Tibingar, proteste vivement contre l’abus d’usage de l’image de la Cathédrale Notre Dame de la Paix.



« Nous avons été désagréablement surpris de lire ce matin sur le site de Tchad TV5 une publication concernant la conversion d’un pasteur à l’islam, et cette nouvelle publiée est illustrée par l’image de la cathédrale Notre Dame de la Paix », peut-on apprendre.



« Nous nous posons la question de savoir quel lien, il y a entre cette conversion et l’image de la cathédrale. Il n’y a aucun lien entre la nouvelle et l’illustration et cela constitue un abus flagrant qui cache une autre intention. Laquelle ? Seul l’auteur le sait », poursuit le communique.



Face à cette situation, l’Eglise catholique condamne « ce manque de respect de la part du site Tchad TV5 pour notre cathédrale, signe de notre communion et symbole de notre foi catholique ».



Enfin, il est demandé impérativement au site incriminé d’enlever cette image, non sans adresser une excuse officielle aux autorités de l’Eglise catholique.