Tchad : le vice-président assiste à la présentation de 513 armes saisies

Le vice-président du Conseil Militaire de Transition (CMT), le général de division, Djimadoum Traina a présidé la cérémonie de présentation d’armes saisies par la commission mixte de désarmement, le 6 janvier 2022, dans les locaux de l’Etat-major, en présence des partenaires techniques et financiers.



Dans son mot de la circonstance, le vice-président du CMT situe l’objectif de cette vaste opération qui consiste « à stopper la détention illégale des armes par certains concitoyens, afin de consolider la paix et affirmer l’autorité de l’Etat ». Cela est enclenché depuis la mise en place du CMT, indique-t-il.



Djimadoum Traina précise que, « le CMT s’est résolument engagé à renforcer la paix, la cohabitation pacifique, la stabilité et la sécurité sur l’ensemble du territoire national ». « Le désarmement qui occupe une place prépondérante dans le programme du CMT est en voie de se concrétiser. Nous en voulons pour preuve, ces 513 armes de tout calibre, saisies et exposées aujourd’hui ».



S’adressant de la commission mixte, le vice-président du CMT conclut que le CMT « se tient à disposition et rassure de son total soutien afin d’aider à mener à terme cette mission ».