Tchad : le vice-président des Transformateurs, Moustapha Masri, quitte le parti

"Nous avons voulu notre engagement sur une base pacifique, dans le respect des lois et textes en vigueur. Notre ADN est pacifique et nos actions pacifiques", a déclaré Moustapha Masri, au cours d'une déclaration ce 26 octobre à N'Djamena.



"Sous le poids de plusieurs facteurs, notre lutte a été dévoyée et détournée de son objectif fondamental", a-t-il ajouté.



L'ex-n°2 du parti Les Transformateurs affirmé en avoir informé Dr. Succes Masra, leader du parti.



Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Aziz Mahamat Saleh, a affirmé que Dr. Succes Masra est "l'instigateur principal" des manifestations meurtrières du 20 octobre au Tchad.