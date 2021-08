Tchad : le vice-président du CMT démantèle un poste d'arnaque à la gare routière de Toukra

Le vice-président du Conseil militaire de transition (CMT), le général Djimadoum Tiraïna et le maire de la ville de N'Djamena, Ali Haroun, ont fait une descente ce lundi à la gare routière de Toukra. Ils ont démantelé un poste de contrôle occupé par des gendarmes et policiers qui se livraient à des arnaques en prélevant des sommes sur les transporteurs de marchandises en provenance du Sud du Tchad.



Des tractopelles ont été mobilisés pour détruire des hangars en tôle.



"Le constat est amer. Il y a bien des policiers et gendarmes qui se sont installés ici, à la gare routière de Toukra. On a eu à faire le constat que ces gens installés ici se préoccupent de l'arnaque, du prélèvement des sommes sur les transporteurs", a déclaré le général Djimadoum Tiraïna.



"À notre niveau, nous prenons des mesures pour nettoyer la gare de Toukra des occupants illégaux. Ces occupants illégaux sont connus", a ajouté le n°2 du CMT.