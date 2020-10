Tchad : le viol d'une fille de 11 ans par 4 hommes dans la Tandjilé Est suscite la colère

L'association Koulina Waïd s'est indignée mercredi dernier du phénomène de viol des mineures qui va de manière grandissante dans le département de la Tandjilé Est. Le dernier cas est celui d'une jeune fille de 11 ans violée par quatre hommes quelques jours plus tôt.



Parmi les présumés violeurs, figure un agent de la sécurité. "Le pire est que les violeurs sont testés positifs aux maladies sexuellement transmissibles, en occurrence le VIH/SIDA pour la plupart des cas", explique Aristide Kagmbaye de Koulina Waïd.



Des pratiques "peu orthodoxe et rétrograde" qui "persistent toujours"



Koulina Waïd invite les parents à doubler de vigilance dans la surveillance de leurs progénitures afin de les épargner de cette pratique antisociale dont sont victimes les mineures.



Elle invite les responsables en charge de la sécurité à mettre en garde leurs agents qui utilisent les moyens de défense mis à leur disposition, notamment les armes à feu, pour intimider les mineures afin de les violer et aussi les Hommes de loi à condamner sans réserve ces hors-la-loi qui mettent à mal la croissance de la jeune fille considérée comme mère de la nation.



"Tout le monde oeuvre pour le développement de notre chère Tandjilé alors que ces pratiques peu orthodoxe et rétrograde persistent toujours", indique l'association qui invite toute la population à doubler d'efforts et à dénoncer auprès des juridictions compétentes tout cas de viol constaté.