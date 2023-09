Tchad : le vol de câbles électriques dans les sites pétroliers de Miandoum préoccupe

Après avoir mené avec succès la première phase de ses activités à Miandoum Centre, l'Association des Jeunes pour le Développement de la Sous-Préfecture de Miandoum, est désormais en plein cœur de la deuxième phase de son initiative dans la zone rurale, entamée le 2 septembre 2023.



De Meurmeouel à Ngalaba, en passant par Mainkery, Bendoh, et Man-boye, le président de l'association, Djegolnodji Mbaidje, a débuté son message en mettant l'accent sur la protection de l'environnement, en particulier des biens publics, avant de se pencher sur la question des installations pétrolières.



Dans son discours de circonstance, il a exposé les raisons sous-jacentes à cette campagne de sensibilisation des jeunes, visant à éveiller les consciences, et à protéger les biens publics.



Selon lui, les jeunes venant d'autres régions influencent souvent ceux de la zone pétrolière à adopter de mauvaises pratiques, à l’exemple des vols de câbles électriques, qui entraînent des accidents mortels. Au cours des échanges avec les communautés locales, plusieurs pistes de solutions ont été suggérées.



Celles-ci comprennent le recrutement de jeunes dans les villages du site pétrolier, pour assurer la surveillance des puits, et le renforcement des compétences en entrepreneuriat. Le thème de la sensibilisation a suscité un vif intérêt, et la coordination de la sécurité des installations basée à Miandoum, s'est jointe à l'équipe à partir du village Mainkery, pour le reste de la tournée.



Tour à tour, le chef de canton de Miandoum, Hongmbaye Djasro, et le conseiller de la coordination, Ousmane Hassane Ousmane, ont exprimé leur soutien à cette initiative.



Suite à une série de vols de câbles électriques dans les installations pétrolières, ayant entraîné des arrestations, des actes de torture et des décès, l'Association des Jeunes pour le Développement de la Sous-Préfecture de Miandoum a lancé cette campagne de sensibilisation le 2 septembre 2023.