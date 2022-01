Tchad : le vol de chameaux et chevaux prend de l'ampleur au Sila

L'insécurité ne faiblit pas au Sila. Quatre hommes armés à dos de chevaux et de chameaux ont emporté trois chameaux et un cheval au village Éch-Barra, canton kadjaské, dans la sous-préfecture de Goz Beïda rural, département de Kimiti. L'incident s'est déroulé le 21 janvier vers 22 heures.



Depuis le 11 janvier, plus d'une vingtaine de chameaux ont été volés par des malfrats au Sila. Les voleurs prennent généralement la direction du Nord-Est.