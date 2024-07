Tchad : le vol de téléphones portables, un phénomène fréquent à N'Djamena

L'absence totale de sécurité au Tchad occasionne plusieurs formes d'instabilité, parmi lesquelles le vol aggravé de téléphones portables figure en bonne place.



Ce phénomène est devenu un moyen facile pour les malfaiteurs de gagner rapidement de l'argent. Ces jeunes circulant sur des motocyclettes, sans plaque d'immatriculation, armés de couteaux communément appelés "55", n'ont qu'un seul but : arracher les téléphones de leurs victimes, de gré ou de force.



Souvent présents dans les coins reculés de la ville, ils rendent difficile, voire impossible, l'utilisation des téléphones par les piétons. Seby Aguid, résidant du quartier N'Djari dans le 8ème arrondissement de N'Djamena, affirme : « J'ai été victime d'une agression armée dans la nuit du 25 mai, alors que je revenais de la boutique avec mon téléphone portable en main. Deux personnes sont venues sur une moto neuve de marque Haoujue, communément appelée 'Xpress'.



L'un a braqué la lumière sur mes yeux et l'autre a arraché mon téléphone. » Dès lors, la sécurité des personnes au Tchad est un enjeu crucial et alarmant. Les citoyens tchadiens font face à de graves menaces pour leur sécurité et leur intégrité physique au quotidien. N'Djamena dispose de plus de 15 commissariats de police, 10 brigades de gendarmerie et d'agences de renseignement en sécurité.



Pourtant, c'est dans la capitale que règnent toutes les formes d'insécurité. À cet effet, le gouvernement doit d'abord instruire les forces de défense et de sécurité à doubler de vigilance, et à renforcer la sécurité sur toute l'étendue du territoire.



Ensuite, il doit sensibiliser, informer et éduquer la population sur les précautions à prendre pour éviter les vols de téléphones, par exemple, ne pas afficher son téléphone en public, et être vigilant dans les lieux fréquentés.



Enfin, il doit mettre en place un système d'enregistrement des IMEI (numéros d'identification unique des appareils) pour faciliter le traçage des téléphones volés. La mise en œuvre coordonnée de ces différentes mesures permettrait de mieux protéger les citoyens tchadiens contre les vols de téléphones portables, et de réduire cette forme de criminalité dans le pays.