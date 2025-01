Tchad : le vol des pompes à eau manuelle se répand à N'Djamena

En l'absence de sécurité dans la capitale tchadienne, le vol des pompes à eau manuelles s'est transformé en un véritable fléau.



Dans le quartier Diguel Riyad, 8ème arrondissement, une pompe installée devant la mosquée "Abouna Adam" a été dépouillée de son moteur et de ses pièces essentielles par des inconnus, vers 2h du matin.



La situation n'est pas meilleure dans le 5ème arrondissement, au quartier Ridina où une pompe installée par l'ONG d'aide saoudienne, a été volée la nuit même de son installation. Les voleurs ne se sont pas arrêtés là, au sein du cimetière "Lamadji", des pompes installées par une ONG turque ont été dépouillées de leurs composantes, compromettant leur utilité pour les familles endeuillées.



Les pièces volées sont rapidement revendues au marché, ou dans les boutiques de forage, où elles sont modifiées pour brouiller les pistes. Ces pompes jouent un rôle crucial, que ce soit dans les cimetières pour les ablutions et les enterrements, ou dans les quartiers pour les besoins quotidiens en eau des habitants.



Une question brûlante se pose désormais : les coupables sont-ils des ouvriers de forages d'eau ou des habitants ? Face à cette situation, le gouvernement est appelé à renforcer la sécurité, et à enquêter sur les entreprises de forage d'eau potable, pour mettre fin à cette situation préoccupante.