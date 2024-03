TCHAD

Tchad : leadership féminin dans le secteur des mines, un appel à l'action du Ministère et de la SONEMIC

Alwihda Info | Par Idriss Abdelkerim - 16 Mars 2024

Le Ministère des Mines et la SONEMIC ont présidé une conférence-débat sous le thème du leadership féminin dans le secteur minier. Tenue le 14 mars à la bibliothèque nationale, la conférence a été animée par le Ministère des Mines et la Société Nationale d'Exploitation Minière et de Contrôle (SONEMIC). Elle a réuni des représentants du Ministère des Mines, la Directrice Générale Adjointe de la SONEMIC et d'autres personnalités.