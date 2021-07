Tchad : lecture du saint Coran à Mongo à la mémoire du Maréchal Idriss Deby

Réunis très tôt le matin, des fidèles musulmans de Mongo ont récité le Coran et formulé des invocations à Dieu avec des prières de demande de pardon pour le défunt président Idriss Deby Itno, ce 30 juillet à l'occasion du 100ème jour de son décès.



La cérémonie à caractère religieux a eu lieu en présence notamment du gouverneur du Guéra, Sougour Mahamat Galma, du maire de la ville de Mongo, Hassan Souleyman, et du président du Conseil des affaires islamiques provincial, Adam Djaram Hamdane.



Le président du Conseil des affaires islamiques du Guera, Adam Djaram Hamdane, a affirmé que "le défunt Maréchal n'était pas seulement un président mais un grand religieux, défenseur des coutumes religieuses". Il a appelé à "suivre ses pas de grand lutteur".



"Cette lecture du Coran est à la mémoire du défunt président fondateur du MPS qui a apporté le salut aux tchadiens. On regrette son départ brusque tout en se rappelant ses oeuvres en faveur de tous", a pour sa part affirmé Tatoumlé Dogo, secrétaire général provincial du MPS.