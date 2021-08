Tchad : les 100 jours de la mort du Maréchal commémorés avec des prières au Salamat

Les fidèles musulmans du Salamat ont organisé une cérémonie d'invocations et de la lecture du Saint Coran en mémoire du feu Maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, à la grande mosquée de la ville d'Am-Timan en présence du gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam et des fidèles réunis en cette circonstance.



Pour le Président du Conseil des affaires islamiques du Salamat, Cheikh Assaïd Abdallah Fadalallah, le Conseil est toujours favorable pour l'organisation des actions en mémoire du défunt Maréchal pour que Dieu ait son âme dans son vaste paradis.



Les chrétiens ont organisé la journée de prière à l'église catholique d'Am-Timan. Les fidèles ont pris part à cette journée. Le gouverneur du Salamat s'est fait représenté par son directeur de cabinet, Nandibaye Tolndang. Au cours de sa prière, le prêtre Philippe Rio a invoqué Dieu d'ouvrir les portes du paradis pour le repos éternel de l'âme du Maréchal du Tchad.



Lors de son intervention, le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam a remercié les fidèles pour avoir organisé cette journée commémorative avant de les exhorter à la cohabitation pacifique et la culture de la paix.