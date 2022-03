Tchad : les 13 annonces du PCMT à la population du Borkou

En séjour à Faya-Largeau, le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, a échangé le 12 mars avec les différentes corporation du Borkou. Il a fait plusieurs annonce à la population :



- lancement imminent des chantiers de construction à Faya d’un Lycée Scientifique ;

- lancement de la construction d’une succursale de la Banque Commerciale du Chari (BCC) ;

- lancement de la construction d’un hôpital,

;

- lancement de la construction d’un marché moderne ;

- lancement de la construction d’une maison d’arrêt ;

- réalisation de 20 km de voiries urbaines ;

- construction d’ici trois mois d’une centrale solaire photovoltaïque de six mégawatts ;

- ouverture d’ici une semaine d’un dépôt de Gaz dans le chef-lieu de la province du Borkou. Le prix de vente et de recharge de la bouteille de Gaz sera le même que celui de N’Djamena ;

- bitumage du tronçon Faya-Miski ;

- construction des bureaux et résidences des préfets et sous-préfets de Kirdimi et Kouba-Oulanga ;

- construction de la fibre optique Kalaït-Fada-Faya ;

- extension de la couverture du réseau de téléphonie mobile aux localités de Kouba-Oulanga-Faya-Kalaït et Zaourké ;

- reconstruction de l’aéroport de Faya-Largeau aux normes internationales, le financement étant disponible.