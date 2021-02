Tchad : les 13 ans de la disparition d'Ibni Oumar commémorés en province

Ex-secrétaire général du parti PLD, Ibni Oumar a été le premier jeune mathématicien et premier jeune tchadien à soutenir une thèse de doctorat en mathématiques en 1983 en France. Il a servi dans l'administration tchadienne à différents postes (doyen de faculté, CNAR, ministre de l'Élevage, ministre de l'Enseignement supérieur, ministre du Plan, sous les régimes de Hissein Habré et Idriss Deby).



L'actuel secrétaire général du PLD, Mahamat Ahmat Alhabo, a déclaré mercredi que le crime est imprescriptible, et que les responsables seront jugés et condamnés, même par contumace. 240 télégrammes diplomatiques ont été déclassifiés suite au plaidoyer de sénateurs et députés français. D'après Alhabo, il en ressort des mensonges sur l'affaire Ibni.