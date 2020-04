Tchad : les 20 propositions du plan de sortie de crise des Transformateurs

C'est à travers un point de presse ce jeudi 9 avril au siège du parti que Les Transformateurs déballent leur arme de guerre contre le Covid-19. Il s'agit d'un plan structurel pour soutenir l'économie. En voici les contours :



I. Décisions et actions immédiates : sortir de la vie de "DANGAYE CONFINE" en contrant efficacement le Covid-19

1. 500 milliards Fcfa pour les dépenses de survie médicale d'urgence et de remise à niveau

2. 800 milliards Fcfa de relance économique et d'accompagnement social dont 400 milliards Fcfa pour les entreprises et les banques (Plan Mortier Économique) pour donner un peu de bouffée d'oxygène à ces entreprises ;

300 milliards d'assistance et accompagnement des ménages dont 100.000 Fcfa par ménage tchadien pour l'eau, l'électricité, les céréales, etc ; et 100 milliards Fcfa de plan Oxygène Social et Économique pour créer 100 mille emplois ;

3. 700 milliards Fcfa de remise à niveau du Budget de l'Etat.

4. Célébrer le pluriel et la diversité des compétences autour de cette cause nationale.

5. Adopter une loi d'urgence sanitaire et de survie économique et sociale.

6. Faire adopter une Loi de Finance Rectificative.

7. Élaborer le programme de restructuration et de renégociation de la dette extérieure.

8. Sauver l'année scolaire et académique pour l'école des enfants de la République.

9. Pour l'eau et l'électricité que nous consommons : subventionner.

10. Pour la nourriture dans nos foyers : subventionner.

11. Pour les Tchadiens de la diaspora confinés, bloqués à cause des fermetures des frontières ou restés pour raisons d'étude.

12. Remettre la confiance entre les forces de sécurité et les populations.

13. Mettre en place un pôle de communicants professionnels.