Tchad : les 4 ex-activistes de la diaspora face aux médias

Une semaine après leur arrivée au

Tchad, les quatre ex-activistes de la diaspora en France sont au centre des débats avec les hommes de médias.



Plusieurs questions ont été soulevées, à savoir : leurs garanties sécuritaires durant leur séjour à N’Djamena, d’éventuelles menaces et craintes, etc.



Makaila Nguebla et Abel Maïna affirment qu'ils n’ont peur de personne. Pour eux, le Tchad appartient à tous les fils du Tchad. Et donc, la contribution de tous pour un Tchad équilibré et égalitaire est indispensable.