Tchad : les ADH préoccupées par la diffusion et la propagation des messages de haine

Sept associations de défense des droits de l'Homme (LTDH, ATPDH, CTDDH, APLFT, DHSF, CADH, TNN) mettent en garde contre le risque d'instabilité politique et institutionnelle plane sur le Tchad, à la suite des manifestations du 20 octobre. Elles appellent les différentes parties prenantes à "éviter le discours de haine et oeuvrer sans relâche pour le retour rapide à l'ordre public afin de couper les germes du communautarisme de nature à provoquer la guerre civile".



Les association exhortent les opérateurs de téléphonie mobile et les agences de régulation à "prendre des dispositions pratiques pour contenir la diffusion et la propagation des messages de haine et l'incitation à la violence à travers les réseaux sociaux".



Le gouvernement, par la voix du ministre de la Communication Aziz Mahamat Saleh, s'est dit prêt à agir pour contrer les messages à caractère haineux qui circulent via Internet.



Le ministère de la Sécurité publique a promis une forte récompense en l'échange de toute information sur des individus qui attisent la haine et propagent des messages en ce sens sur les réseaux sociaux.