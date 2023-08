Tchad : les Ateliers Toumaï lancent un appel à projets pour la 2e édition du lab cinéma

Dans son discours d'introduction, le directeur a souligné que cette plateforme de résidence d'écriture de projets de films offre une formation rapide en écriture et en production de films de cinéma et de télévision selon les normes universelles. Suite au succès de la première édition, les Ateliers Toumaï se préparent pour la deuxième édition, prévue du 04 au 11 décembre 2023 à N'Djamena.



Aaron Padacke a également annoncé que l'année dernière, des bourses ont été attribuées aux jeunes auteurs-producteurs tchadiens qui participeront à la 4e édition de Yaoundé Lab, prévue en septembre prochain dans la capitale camerounaise. Il a encouragé les jeunes porteurs de projets à s'inscrire et à suivre la politique du gouvernement du Tchad en matière de promotion de l'industrie cinématographique du pays.



La 2e édition des Ateliers Toumaï sera marquée par la présence du délégué général du FESPACO, Alex Moussa, qui s'adressera à la jeunesse et présentera la vision universelle du monde.