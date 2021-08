Tchad : les Chantres unis lancent des initiatives pour "rendre le pays habitable"

"Rendons le pays habitable", c'est le thème d'une conférence animée ce 2 août par les Chantres unis du Tchad. Du 5 au 12 août 2021, le CERTAAH a un programme bien chargé pour toucher le coeur du peuple tchadien et rendre habitable le pays malgré les maux auxquels il fait face actuellement.



Les enseignements, la louange, la proclamation, l'intercession et le banquet sont inscrits dans le calendrier du CerTAAH pour atteindre son objectif visant à rendre habitable le Tchad, en collaboration avec les pasteurs.



Guelnodji Yagoua Djekounkose, Masbé Caleb et le président des Chantres unis du Tchad, Armand Djegoltar, lancent un vibrant appel à tous les chrétiens et fils du Tchad pour rendre le pays habitable d'un commun accord.



"Dieu a tout le pouvoir de changer les ténèbres en lumière" ; "celui qui a créé le coeur est capable de changer ce coeur", rappellent-ils.