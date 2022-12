Tchad : les Émirats arabes unis commémorent leur 51ème fête de l'Union et valorisent leur coopération

Prenant la parole, l'ambassadeur des Émirats arabes unis résident au Tchad, Rashed Saeed Al Shamsi, a souligné que dans le cadre du renforcement de l'amitié historique entre son pays et le Tchad, les relations émiraties-tchadiennes ont connu une grande prospérité et un développement au cours des dernières années.



Selon lui, pour célébrer les 50 ans de relations Afro-émiraties en général et celles de son pays avec le Tchad en particulier, son pays a offert 50 arbres appelés Ghaf (prosopis) à la République du Tchad. Le Ghaf reflète le patrimoine culturel et historique des Émirats arabes unis. Il est un symbole d'unité, de cohabitation et de tolérance, indique l'ambassadeur.



La valeur totale des aides extérieures émiraties au Tchad au cours des cinq dernières années s'élève à 27 millions de dollars américain. Les Émirats arabes unis ont également exprimé leur solidarité avec le Tchad face aux inondations en déployant un avion de secours chargé de plus de 30 tonnes d'aide alimentaire.



L'ambassadeur Rashed Saeed Al Shamsi a affirmé que toutes ces aides sont basées sur le rôle humanitaire et de développement des Émirats arabes unis dans la fourniture de secours d'urgence aux pays amis lors des crises et des catastrophes naturelles.