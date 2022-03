Tchad : les États-Unis convaincus que le CMT respectera ses engagements pris devant le peuple

Pendant plus de 45 minutes, la diplomate était face aux hommes des médias privés du Tchad ce mardi 22 mars dans les locaux de l'ambassade de USA au Tchad. Les échanges ont permis aux journalistes de la presse privée tchadienne de mieux cerner la position de Washington sur la transition politique en cours au Tchad.



Sur les relations entre N'Djamena et Washington, la diplomate américaine a indiqué aux journalistes que les relations entre les États-Unis d'Amérique et le Tchad vont dépendre de la trajectoire que va prendre la transition actuelle, conduite par les militaires. Elle a souligné que les États-Unis suivent de très près les consultations en cours à Doha au Qatar entre le CMT et les politico-militaires. Elle a souhaité une bonne issue après cette messe historique.



S'agissant de la position de USA sur une éventuelle prorogation de la transition après les 18 mois promis par le CMT, Molly Phee a martelé que son pays restera du côté des aspirations du peuple tchadien dans toute sa diversité. Elle s'est dit convaincue que les militaires respecteront les engagements pris devant le peuple tchadien.



Répondant à la question d'un journaliste sur l'ambiguïté qui entoure la Charte de transition et surtout l'absence d'une clause qui empêcherait les membres du CMT de se présenter aux échéances électorales post-transition, la diplomate américaine a rappelé que le président du CMT et son équipe ont pris l'engagement de ne plus se présenter aux élections.



Elle a ajouté qu'un engagement, même s'il est oral, est un engagement. Il doit être respecté par la personne engagée. "Je ne vois pas une ambiguïté sur ça", a conclu Molly Phee.