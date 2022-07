Tchad : les États-Unis offrent du matériel de soins à l'armée de l'air

L'ambassade des États-Unis à N'Djamena et l'armée de l'air tchadienne ont organisé une brève cérémonie de remise de matériel sur la base aérienne d'Adji Kossei ce 26 juillet 2022, informe la représentation diplomatique.



Les États-Unis ont ainsi fait un don de 800 trousses de premiers soins individuels (IFAK), au centre d'évacuation des blessés (CASEVAC) de l'armée de l'air tchadienne, pour soutenir les opérations de soins tactiques des blessés au combat, et améliorer les futurs exercices de formation médicale.



Les articles de défense sont fournis par le département d'État des États-Unis et facilités par le Bureau de la coopération en matière de sécurité de l'ambassade des États-Unis à N'Djamena, en soutien au Tchad via le partenariat Trans-Sahara Anti-Terrorisme.