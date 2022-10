Tchad : les États-Unis "regrettent les résultats" du DNIS et dénoncent le "mépris" des autorités

"Nous sommes profondément préoccupés par les rapports faisant état de victimes et nous exhortons toutes les parties à désamorcer la situation et à faire preuve de retenue. Nous demandons que les responsables de ces violences soient tenus pour responsables. Nous condamnons également l'attaque qui s'est produite à l'extérieur de la porte principale de l'ambassade des États-Unis, au cours de laquelle des assaillants en civil et en véhicules privés ont franchi les points de contrôle de la police et tué quatre personnes. Nous condamnons en outre l'utilisation non autorisée de la propriété de l'ambassade par les manifestants impliqués dans les protestations", affirme le porte-parole du département d'État américain, Ned Price.

"Alors que le peuple tchadien poursuit ses aspirations à une transition crédible vers la démocratie, nous appelons toutes les parties à s'abstenir de toute violence et à donner la priorité au dialogue et au respect des droits de l'homme des citoyens, y compris le droit à la liberté d'expression et de réunion pacifique".

"Nous notons avec inquiétude le mépris du gouvernement pour la directive claire du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et les engagements publics du Conseil militaire de transition selon lesquels ses dirigeants ne seraient pas candidats aux prochaines élections".

"Les États-Unis estiment qu'un gouvernement choisi par le peuple tchadien lors d'une élection libre et équitable, supervisée par des institutions indépendantes, offrira le meilleur espoir pour le Tchad de sortir de décennies de conflit. Nous continuerons à soutenir le peuple tchadien dans la poursuite de ses aspirations à une transition crédible et rapide vers la démocratie".

Les États-Unis "condamnent la violence au Tchad, impliquant des affrontements entre les forces de sécurité et les manifestants qui protestent contre la prolongation de la période de transition initiale de 18 mois du Tchad, qui expire aujourd'hui".​Le département d'État américain appelle à prioriser le dialogue :Les États-Unis disent regretter "les résultats du dialogue national tchadien et leurs conséquences pour une transition inclusive, pacifique et opportune vers un gouvernement démocratique et dirigé par des civils" :Les autorités américaines réitèrent leur soutien au peuple tchadien :