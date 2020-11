Tchad : les États-Unis remettent du matériel militaire évalué à plus de 1,2 milliard Fcfa

"Assurer que le Tchad est en sécurité et prêt à se battre"



D'après Jessica Davis Ba, chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Tchad, "ces articles sont fournis pour assurer la sécurité du Tchad et de la région mais ce n'est pas seulement une donation, c'est l'accompagnement, le partenariat, l'investissement. (...) Nous voulons nous assurer que le Tchad est en sécurité et prêt à se battre contre ce qui menace le peuple tchadien".



"Notre investissement augmentera les capacités de nos partenaires tchadiens. La force aérienne sera en mesure de mieux patrouiller dans l'espace aérien. Les instructeurs médicaux pourront se rendre dans les zones de mission, former des soldats tchadiens et fournir des soins à leurs soldats blessés. Le centre de fusion de renseignement interarmées sera en mesure de mieux communiquer. En outre, les soldats tchadiens pourront améliorer leurs compétences linguistiques en anglais, la première langue du monde, afin d'assister à une formation militaire aux États-Unis", souligne Jessica Davis Ba.



Les États-Unis apportent un appui multiforme à l'armée tchadienne. L'armée de l'air cite entre autres l'acquisition d'avions de reconnaissance, la formation du personnel, l'accompagnement du centre de coordination des évacuations humanitaires aéroportées, les fournitures d'équipements et la réfection de bâtiments.