Tchad : les Objectifs de développement durable (ODD) au centre d'une formation

Le groupe des communicateurs du système des Nations-Unies a organisé un atelier de renforcement des capacités de 30 journalistes de la presse publique et privée du 10 au 11 décembre sur les Objectifs de développement durable (ODD).



L'atelier de renforcement des capacités s'est déroulé au Musée national à N'Djamena. La formation s'inscrit dans le cadre de l'initiative ONU75 qui vise à susciter le dialogue et l'action autour des moyens d'édifier un monde meilleur en dépit des nombreux problèmes de l'ère actuelle.



L'équipe pays du système des Nations-Unies a célébré cette messe le 24 octobre 2020 en partenariat avec le gouvernement tchadien et l'ensemble de ses partenaires au Tchad.



À titre de rappel, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'ONU ont adopté officiellement le 25 septembre 2015 à la 70ème assemblée générale des Nations-Unies, un nouvel agenda de développement durable à l'horizon 2030 à travers les ODD. Ce nouveau cadre de politique mondiale prolonge les Objectifs de millénaire pour le développement (OMD) qui sont parvenus à leur terme en 2015.



Le programme de développement durable à l'horizon 2030 vise à ne laisser personne à la traîne. Il repose sur 17 objectifs du développement durable avec 196 cibles et 234 indicateurs. Le programme se résume en cinq piliers du développement à savoir : la population, la prospérité, la planète, la paix et les partenaires.