Tchad : les Pays-Bas s'engagent à appuyer le processus de transition

Évoquant le processus de la transition au Tchad, l'envoyée spéciale des Pays-Bas au Sahel a exprimé l'attachement à une transition qui se déroule dans des bonnes conditions et qui mène à terme au retour de l'ordre constitutionnel, à la tenue des élections mais aussi à une transition qui doit se baser sur un dialogue sincère de toutes les parties prenantes.



L'ambassadrice a rassuré que les Pays-Bas suivront attentivement le développement de cette transition et soutiendront financièrement cette transition en cours au Tchad.



Le ministre de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, Mahamat Hamid Koua, se dit satisfait de la visite au Tchad de l'envoyée spéciale des Pays-Bas.



Plusieurs projets de développement ainsi que le financement de la transition au Tchad ont été évoqués au cours de l'entretien, a souligné le ministre Mahamat Hamid Koua.