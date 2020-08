Tchad : les USA mettent à jour leur niveau d'alerte aux voyageurs

Le bureau des affaires consulaires du département d'État des États-Unis a mis à jour jeudi sa note de recommandation aux voyageurs à destination du Tchad.



Le Tchad est au niveau 3 (sur 4), ce qui signifie que les voyages sont à reconsidérer.



Quelles sont les raisons ?



Le département d'État mentionne l'insécurité ("des crimes violents, tels que des vols à main armée, des vols de voitures et des agressions, ont été signalés").



Il évoqué également la menace terroriste, le fait que les frontières peuvent fermer sans préavis, l'existence de champs de mines non cartographiés et non documentés le long des frontières avec la Libye et le Soudan, et la capacité extrêmement limitée du gouvernement américain de fournir des services d'urgence aux citoyens américains au Tchad, car les employés du gouvernement américain doivent obtenir une autorisation spéciale pour voyager en dehors de la capitale, y compris le bassin du lac Tchad.