Tchad : les accidents de circulation en hausse à Ndjamena

Involontairement ou par manque de maîtrise du volant, les engins à deux roues ou quatre roues endeuillent les familles. C’est le cas d'un chauffeur d'Express voyage Kingui qui a récemment écrasé le pied d’un passant.



Alors que certains mettent les mains sur la tête, d’autres ferment les yeux en signe de compassion. Selon le témoignage de certains, ce jeune homme était dans un état d'ivresse. Pourtant, l'accidenté lui-même a pris le téléphone pour appeler son frère au son secours.



Le responsable de l'agence a été appelé en urgence pour venir évacuer ce jeune homme vers l'hôpital. Il a paru affligé au regard de ce dernier : « Dieu est grand », lance-t-il. Ce n'est pas la toute première fois que ces chauffeurs des agences de voyage heurtent les piétons.



Le mois dernier, une femme a été victime d'un accident qui a aux prises un bus, non loin de FM Liberté. Malheureusement, elle a succombé des suites de ses blessures à l'hôpital de référence nationale. Les chauffeurs qui roulent à grande vitesse dans la capitale, causent des accidents.



Toutefois, beaucoup ne respectent pas la règle élémentaire qui consiste à regarder à droite, à gauche, avant de traverser la route et à grand pas. Plus grave encore, on met sur le dos de Dieu "Allah Dja-ala". Face à cela, les autorités doivent réagir pour situer la responsabilité des automobilistes. Pour réparer ce mal, parfois on soigne la personne, et en cas de décès, on paye la "Dia" (prix du sang).



Mais ce n'est pas une solution car la justice doit être saisie afin que les mauvais automobilistes purgent une peine d'emprisonnement, ou qu’ils soient sanctionnés à travers le retrait du permis de conduite. De telles sanctions pourraient apporter une prise de conscience. Car chaque automobiliste pourra conduire avec plus de prudence.