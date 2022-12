Tchad : les accidents de circulation ont fait plus de 9000 morts et 12.000 blessés en 2022

Plus de 9000 morts et environ 12.000 blessés ont été enregistrés en 2022, selon les statistiques actuelles.



"Des mesures sont prises par les autorités (...) Il a été question qu'un cadre de concertation soit proposé avec les. différents ministériels sectoriels et notamment la mairie", explique. Fatima Goukouni Weddeye, ministre des Transports terrestres.



Le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, le général Idriss Dokony Adiker, explique que trois départements ministériels vont se concerter avec leurs techniciens pour "proposer quelque chose au premier ministre".