Tchad : les accidents de la route font en moyenne plus de sept morts par jour

Au Tchad, les accidents de circulation font chaque jour plus de sept morts et des dizaines d'autres blessés, a indiqué la semaine dernière le ministre des Infrastructures et des Transports, Ahmat Abakar Adjid, lors d'une Journée d'échange sur la sécurité routière.



Les blessés qui affluent vers les hôpitaux succombent à leurs blessures dans une proportion de plus de 60%.



"Malheureusement les 75% des victimes dénombrées sont des jeunes de moins de 40%, ce qui montre que la jeunesse, l'avenir de notre pays, est frappée de plein fouet par le phénomène qui n'épargne d'ailleurs personne", souligne Ahmat Abakar Adjid.



Chaque année, une Journée mondiale du souvenir des victimes de la sécurité routière est commémorée au mois de novembre par les pays du monde entier.