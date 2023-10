Tchad : les acteurs locaux d’Ati se prononcent sur l’amélioration du CFTP

Une mission de diagnostic du Centre de Formation Technique et Professionnelle (CFTP) s'est rendue à Ati, chef-lieu de la province du Batha, le mardi 10 octobre 2023, où elle a rencontré des représentants d'associations de jeunes et de femmes.



L'objectif de cette rencontre était d'évaluer le CFTP, en vue de son amélioration. C'est dans ce contexte que la mission a tenu une réunion avec des représentants d'associations de jeunes et de femmes ce matin.



Selon Mahamat Ali Chérif, expert et chef de mission, cette réunion visait à identifier les besoins socio-économiques des acteurs, en vue d'améliorer le CFTP. Au cours des échanges, les représentants des jeunes et des femmes ont formulé des propositions prioritaires.