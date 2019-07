Tchad : les acteurs socio-professionnels sensibilisés sur l'ECOSOCC-UA

Une journée de sensibilisation des acteurs socio-professionnels du Tchad sur les modalités d'adhésion au Conseil économique, social et culturel de l'Union Africaine (ECOSOCC-UA/TCHAD), a été organisé samedi au Palais du 15 janvier.



Selon le président du comité d'organisation, Moussa Kallani Abakar Abdoulaye, conformément à la décision de conseil exécutif de l'Union Africaine, le Conseil économique, social et culturel de l'UA vise à travailler pour défendre et améliorer les conditions de vie des populations.



La vice-présidente de l'ECOSOCC, Amalkher Djibrine Souleymane, a relevé que l'organe est une plateforme qui permet à la société civile africaine de jouer un rôle actif dans la planification de l'avenir du continent et de s'organiser en partenariat avec le Gouvernement afin de contribuer à la définition des principes politiques et programmes de l'opinion.



Lors de la 1ère session ordinaire de la 3ème assemblée générale permanente du Conseil économique, social et culturel de l'UA qui s'est tenue à Nairobi, au Kenya, le 11 décembre 2018, le Tchad a brigué la vice-présidence dudit organe.



"Cette victoire fait partie des combats et luttes sans failles de nos hautes autorités qui, sans cesse, oeuvrent pour l'intégration du continent africain tout en impliquant les jeunes dans les hautes instances de prise de décisions nationales continentales et internationales", indiqué Amalkher Djibrine Souleymane.