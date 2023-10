Tchad : les actions d’ALCADEVS portent leurs fruits en faveur de la participation citoyenne

Dans le cadre du projet de Renforcement de la Participation Citoyenne pour une Transition Inclusive et Pacifique au Tchad, l'Association de Lutte contre l'Analphabétisme, pour les Droits de l'Enfant, la Non-Violence et la Lutte contre le Sida (ALCADEVS) pour l'étape 3, a organisé une conférence de presse à Bol sous le thème : "Quelles sont vos appréciations de la révision du fichier électoral récemment achevée ?"



L'objectif de cette conférence de presse était d'informer la presse locale et les leaders des organisations de jeunes sur les résultats de la révision du fichier électoral dans la province du lac. Les conférenciers, Idriss Issakha Kelley, Maire premier adjoint de la commune de Bol, et Adoum Adoumay, délégué provincial du plan du lac, tous deux membres de la CONOREC, ont souligné que le lac avait obtenu un résultat satisfaisant. Sur les 37 983 personnes ciblées, les agents de la CONOREC ont enregistré 70 927 inscriptions, soit 187,21%.



Ils ont encouragé les participants à maintenir cet élan pour garantir le succès des futures échéances électorales, tout en incitant la population à retirer leurs cartes d'électeur, qui donnent accès aux bureaux de vote.



Des questions ont été posées sur la particularité de la province du lac, en grande partie insulaire. Les conférenciers ont indiqué que des recommandations avaient été formulées aux autorités compétentes pour trouver des solutions appropriées.



Pour le Président de l'ALCADEVS, MAHAMAT MALLAH DJARMA, ce résultat satisfaisant découle des débats, des émissions radiophoniques et des conférences de presse organisées dans les différents départements, sous-préfectures et cantons de la province du lac.



Il convient de noter que ce projet de Renforcement de la Participation Citoyenne pour une Transition Inclusive au Tchad est mis en œuvre par l'Association ALCADEVS et financé par l'ONG américaine IRI.