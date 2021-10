Tchad : les actions prioritaires de développement du Kanem passées au crible

Dans son mot de clôture, le secrétaire général de la province du Kanem, a exprimé sa satisfaction à tous les participants qui ont pris part à cette assise.



Pour le représentant du ministère de l'Economie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, par ailleurs chef de division de la planification du ministère, Mbaïguedem Moumramdodè, l'objectif global de l'atelier est de définir la vision, identifier les axes stratégiques et les actions prioritaires du plan de développement provincial du kanem, en se basant sur les informations contenues dans le rapport diagnostic.



De manière spécifique, il s'agit de valider le contenu du rapport, définir la vision et identifier les axes stratégiques, sur la base des défis de développement de la province du Kanem, identifier les actions prioritaires pour chaque axe stratégique retenu, présenter et valider le nouvel chronogramme pour la suite du processus d'élaboration du plan de développement provincial.



Les participants quant à eux ont fait des suggestions sur quatre axes : la promotion de la compétitivité de l'économie locale, le renforcement de la gouvernance locale et de l'équité de genre, l'amélioration de services sociaux de base et l'amélioration de la gestion des ressources naturelles.