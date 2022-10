Tchad : les activités de Wakit Tamma sont "interdites sur l'ensemble du territoire" (gouvernement)

Les activités de Wakit Tamma sont interdites sur l'ensemble du territoire national. Cette mesure fait suite aux manifestations qui ont fait une cinquantaine de morts et près de 300 blessés ce jeudi à travers le pays.



Par ailleurs, sept partis politiques sont visés par une mesure de suspension d'une durée de trois mois. Les Transformateurs, le Front populaire pour la fédération (FPF), le Parti socialiste sans frontière (PSF), Les Patriotes (LP), Al Takhadoum, le Rassemblement pour la justice et l'égalité des tchadiens (RAJET) et le Parti des démocrates pour le renouveau (PDR) sont suspendus pour troubles à l'ordre public et à la sécurité de nature à porter atteinte à la sureté de l'État et au bon fonctionnement des institutions.



Les locaux desdits partis politiques sont fermés durant la période de suspension.