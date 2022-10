TCHAD Tchad : les agences de voyage s’approprient les transactions financières électroniques

Alwihda Info | Par Yana Abdoulaye - 26 Octobre 2022





Le transfert d’argent par les agences de voyages, au détriment des institutions bancaires prend de l’ampleur ces derniers temps. Les clients disent vouloir éviter les tracasseries dans les procédures de transactions.



Devant le guichet de transfert d’argent, au sein de l’agence de transport interurbain « Sud Voyage » à Dembé, au 7ème arrondissement, hommes et femmes se bousculent. Certains pour l’envoi d’argent à leurs parents, d’autres pour le retrait. Il y a deux compartiments. L'un réservé pour l’envoi et le retrait d’argent, l’autre pour l’envoi des divers autres colis.



A l’entrée de la pièce où est envoyé et retiré le pactole, deux rangées sont déroulées de gauche à droite. Quelques règles sont à observer. « Le retrait s’effectue sur présentation d’une pièce d’identité, soit un numéro du téléphone de client. Cette règle s’applique à ces deux services, c’est-à-dire le retrait tout comme l’envoi », lit-on sur l’affiche.



Dans la faisabilité, juste le numéro de téléphone du destinataire suffit pour récupérer le coli. « Nous avons résumé le contrôle pour éviter l’attroupement et le retard dans la prise en charge de la demande des clients. Il faut que le client soit vite servi », nous informe Issa Brahim, l’un des gérants de l’agence tout souriant.



L’ambiance semble atteindre un autre niveau devant le guichet de l’agence de la Société tchadienne des transports et location (STTL). Cette agence assure en grande partie les transactions dans les zones méridionales du Tchad. Le frais d’envoi serait l’un des facteurs de mobilisation.



« Ils sont mieux que Airtel Money et Moov Africa. Les frais de transfert sont nettement moins chers », explique Anatole. Il est proportionnel à la demande d’envoi. Noudjiram Alphonse a fait le déplacement à la STTL pour envoyer 100 000 FCFA à sa sœur hospitalisée à Moundou. Il a trouvé moins cher le frais de transfert. « Lorsque j’ai 100 000 FCFA et qu’il me faut ajouter juste 5000 FCFA pour le frais de transport, cela me revient moins cher. Si c’était via la téléphonie mobile, c’est 10 000 FCFA de frais à ajouter pour pouvoir envoyer.



Parfois, celui à qui tu envoies ne reçoit pas automatiquement », soutient-il. Ce sont les mêmes procédures d’envoi d’argent chez les autres agences de transfert. Mais les usagers déplorent les conditions d’accès et d’envoi. « Dans les agences de transfert comme Express Union, si seulement une seule lettre du nom est manquante dans le formulaire, le transfert ne peut aboutir, même une présence physique ne peut même pas résoudre le problème. Chez les agences de voyage, tout se règle à la minute », dit-il.



Nathalie Ndoasem, gérante d’un point de transfert et de réception d’une institution bancaire de la place, affirme que l’authenticité des documents demandés vise à éviter le faux et pour besoin de transparence. « Certaines personnes peuvent utiliser les noms des autres pour retirer l’argent et le propriétaire peut venir après. C’est ce que nous voulons éviter », soutient-elle.



Le respect à tort ou à raison de ces exigences est une grande source de désintéressement des usagers pour le transfert dans les banques.





