Tchad : les agents administratifs de l'Université de N'Djamena menacent de grève

Le Syndicat des agents de l'administration générale du Tchad (SAAGET), section de l'Université de N'Djamena, a tenu une assemblée générale ce 4 février à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de N'Djamena. Le syndicat menace d'aller en grève si rien n'est fait d'ici 72 heures.



Après plus de deux heures de débats houleux entre la base et le bureau syndical, le secrétaire général du SAAGET section l'Université de N'Djamena, Klamadje Nadjitornan, a rappelé qu'ils revendiquent le paiement des primes de transport pour l'année 2019, l'avancement des dossiers des agents détachés de l'Université de N'Djamena au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, et l'indemnité des anciens agents pour service rendu à l'Université de N'Djaména.



Le SAAGET, section de l'Université de N'Djamena, entend engager une négociation avec les autorités compétentes. D'ici mercredi prochain, si rien n'est fait, les agents entreront en grève.