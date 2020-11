Tchad : les agents communautaires de santé formés pour mieux détecter l'apparition de la Covid-19

Pour cette première série de formations des agents communautaires et agents superviseurs, six provinces sont concernées. Il s'agit de : N'Djaména, Chari-Baguirmi, Hadjer-Lamis, Kanem, Lac et Barh-el-Gazel.



Financé par CDC Africa, le projet vise à contribuer à la réduction du risque de propagation de la maladie à coronavirus.



Selon les explication du directeur de la santé communautaire Youssouf Ahmat Annadif, le projet a déployé plus de 200 agents de santé communautaire répartis dans le 23 provinces.



Pendant trois jours, les agents et superviseurs de santé communautaire vont être outillés afin de détecter l'apparition des cas de Covid-19 et aussi, appuyer le suivi des contacts au sein des communautés.