Tchad : les agents de développement rural exigent leurs arriérés de salaires

Les agents de développement rural donnent un préavis de grève de six jours pour l'aboutissement de leurs revendications liées au paiement des frais de transport de 2016 à 2022 et les arriérés de salaires.



Dans un communiqué, le chargé de revendications et secrétaire général du Syndicat national des agents de développement rural (SYNADER) de la cellule ANADER de l'UST, Bagao Ndikwé Badinga, menace d'autres actions.



Un précédent préavis de grève avait été lancé le 6 juillet dernier.