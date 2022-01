Tchad : les agents de l'ATPE réclament leurs arriérés de primes et indemnités

Le délégué du personnel de l'Agence Tchadienne de Presse et d'Édition (ATPE), a animé une conférence de presse ce 11 janvier 2022, à la Maison des médias, relative aux conditions de travail ainsi que le paiement des indemnités et primes.



Selon le délégué du personnel, Blaise Djimadoum Ngarngoune, le journal L'Info qu'édite l'ATPE ne parait pas depuis presque deux ans, alors que c'est le support le plus important de cet organe de presse public.



Cet arrêt, selon les responsables, est dû au manque de moyens financiers pour supporter la prise en charge du coût d'impression. Quand bien même les agents continuent à s'acquitter de leur devoir, celui de produire des articles dans des conditions difficiles sans outils de travail appropriés. S'agissant des conditions de vie ou sociale, le délégué relève que les agents totalisent 18 mois d’arriérés des primes et indemnités,



Ces avantages sociaux qui devraient soulager la souffrance des agents depuis 2012, l'année à laquelle I'ATPE a commencé à jouir d'une autonomie de gestion, n'ont pas été versés. Il a fallu attendre 2019 pour que le premier conseil d'administration se tienne. En 2020, un deuxième et troisième conseils d'administrations ont eu lieu.



Malgré tout, les agents n'ont pas vu leur condition sociale s’améliorer : les conditions de vie et de travail ne font que se dégrader. Pour l'année 2019, six mois des primes et indemnités n'ont pas été payés. Il en est de même pour toute l'année 2021. Pour les années consommées et dans le but d'entrer dans leur droit, les agents ont mené plusieurs démarches, par la voix de leur délégué, auprès de l'administration et du ministère de tutelle, Mais toutes ces démarches n'ont pas abouti.



« Le 23 décembre 2021, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Abdramane Koulamallah, a affirmé avec force, dans les médias, avoir payé une grande partie des avantages sociaux et épongé les dettes de I'ATPE », a-t-il ajouté.

« Des contre-vérités que nous avons dénoncé dans un communiqué de presse en date du 31 décembre 2021. Car rien n'a été fait jusqu'à ce jour quant à nos 18 mois d'arriérés des primes et indemnités et bien d'autres points de revendications contenus dans nos précédents communiqués de presse. L’année 2022 commence, elle aussi, avec des incertitudes encore plus grandes », conclut le délégué.